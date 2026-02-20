Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstagabend versuchte unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kasseler Tor in Heilbad Heiligenstadt einzubrechen. Der Wohnungseigentümer stellte nach einer häuslichen Abwesenheit verschiedene Beschädigungen an seiner Türzarge fest. Die unbekannten Täter versuchten sich offensichtlich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Da ihnen dies glücklicherweise nicht gelang, zogen sie von dannen. Wann sich die Tat ereignete, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/574367100 zu melden

Aktenzeichen: 26040343

