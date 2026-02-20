PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstagabend versuchte unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kasseler Tor in Heilbad Heiligenstadt einzubrechen. Der Wohnungseigentümer stellte nach einer häuslichen Abwesenheit verschiedene Beschädigungen an seiner Türzarge fest. Die unbekannten Täter versuchten sich offensichtlich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Da ihnen dies glücklicherweise nicht gelang, zogen sie von dannen. Wann sich die Tat ereignete, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/574367100 zu melden

Aktenzeichen: 26040343

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren