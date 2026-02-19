Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbruch am Frauenberg

Nordhausen (ots)

Die 23-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses stellte am Donnerstagmorgen fest, dass derzeit Unbekannte gewaltsam in ihren Keller eingedrungen sind. Hier durchsuchten sie das Innere nach potenziellem Beutegut. Dieses schafften sie im Wert von mehreren hundert Euro davon. Herzu zählen ein Stand-Up-Paddle, Lampenabdeckungen und verschiedene Gläser.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0043319

