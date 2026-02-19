Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer verletzt
Wingerode (ots)
Auf der Landstraße 3080 ereignete sich auf Höhe der Abzweigung Wingerode am Donnerstagvormittag ein Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines Autos in einer Kurve von der Fahrbahn ab und auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht.
