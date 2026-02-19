Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Farbbeutel zerschellt an Fassade

Bad Langensalza (ots)

Derzeit Unbekannte warfen in der Zeit von Mittwoch 22 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr einen Beutel, der mit schwarzer Farbe befüllt war, an die Fassade eins Einfamilienhauses in der Westsiedlung. An der Hauswand entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung ein. Hinwiese zur Tat und en Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0043230

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell