PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Farbbeutel zerschellt an Fassade

Bad Langensalza (ots)

Derzeit Unbekannte warfen in der Zeit von Mittwoch 22 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr einen Beutel, der mit schwarzer Farbe befüllt war, an die Fassade eins Einfamilienhauses in der Westsiedlung. An der Hauswand entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung ein. Hinwiese zur Tat und en Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0043230

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 13:31

    LPI-NDH: Schornsteinbrand

    Mühlhausen (ots) - In der Wendewehrstraße in Mühlhausen löste ein Schornsteinbrand am Mittwochabend einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam es innerhalb des Schornsteins zu einer Feuerentwicklung, sodass Funkenflug im Außenbereich wahrgenommen werden konnte. Durch die Kameraden der Feuerwehr wurde jedoch schnell Entwarnung gegeben. Die Situation sei unter Kontrolle und es bestehe keine Gefahr für umliegende Gebäude. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:30

    LPI-NDH: Betrügerische Servicenummer

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde ein Mann in Heilbad Heiligenstadt Opfer eines Betrugs. Der Geschädigte bediente seinen Computer, als plötzlich eine Störung sowie ein Servicenummer für Störfälle auf dem Bildschirm angezeigt wurden. Durch den Bediener des PCs wurde die Nummer kontaktiert. Am anderen Ende meldete sich eine männliche Person und gab sich als vermeintlichen Servicemitarbeiter ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:59

    LPI-NDH: Betrügerischer Anruf

    Sondershausen (ots) - Am Mittwochnachmittag erhielt eine Seniorin aus der Hermann-Danz-Straße in Sondershausen einen betrügerischen Anruf. Unbekannte Täter teilten der Frau mit, dass derzeit eine Vielzahl von Einbrüchen in der Nachbarschaft stattfinden würden. Nach Angaben des Betrügers wurden bereits Diebe festgenommen. Die Polizei hätte nun bei den vermeintlichen Ganoven eine Liste mit dem Namen der Rentnerin aufgefunden. Anschließend erkundigte sich der Anrufer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren