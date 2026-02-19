PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entwendetes E-Bike festgestellt - Ermittlungen wegen Hehlerei eingeleitet

Mühlhausen (ots)

Bei der Kontrolle einer Radfahrerin stellten Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen am Donnerstag gegen Mittag fest, dass diese mir einem entwendeten E-Bikwe des Herstellers Haibike unterwegs war. Vor Ort wurde das Fahrrad sichergestellt. Gegen die 33-jährige Radfahrerin wird nun wegen des Verdachtes der Hehlerei ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

