Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Entwendetes E-Bike festgestellt - Ermittlungen wegen Hehlerei eingeleitet
Mühlhausen (ots)
Bei der Kontrolle einer Radfahrerin stellten Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen am Donnerstag gegen Mittag fest, dass diese mir einem entwendeten E-Bikwe des Herstellers Haibike unterwegs war. Vor Ort wurde das Fahrrad sichergestellt. Gegen die 33-jährige Radfahrerin wird nun wegen des Verdachtes der Hehlerei ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.
