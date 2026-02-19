Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrügerische Servicenummer

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein Mann in Heilbad Heiligenstadt Opfer eines Betrugs. Der Geschädigte bediente seinen Computer, als plötzlich eine Störung sowie ein Servicenummer für Störfälle auf dem Bildschirm angezeigt wurden. Durch den Bediener des PCs wurde die Nummer kontaktiert. Am anderen Ende meldete sich eine männliche Person und gab sich als vermeintlichen Servicemitarbeiter aus. Der Unbekannte fragte daraufhin vertrauliche Bankdaten des Geschädigten ab. Glücklicherweise wurde im Nachgang zeitnah die Polizei über den Sachverhalt informiert, sodass schlimmeres zum jetzigen Zeitpunkt verhindert werden konnte und es zu keinen unberechtigten Kontobewegungen kam.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor der Betrugsmasche durch sogenannte falsche Servicestellen. Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein und geben sie keine vertraulichen Daten leichtfertig heraus. Seien Sie misstrauisch und beenden Sie derartige Telefonate umgehend. Die örtliche Polizei steht Ihnen bei Fragen und Zweifeln jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell