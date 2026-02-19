Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Wohnhaus

Stempeda (ots)

Am Mittwoch kam es in der Straße Zum Alten Stolberg in Stempeda zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich zunächst auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Grundstück. Anschließend öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Tür zum Haus. Im Inneren angelangt, durchsuchten die Diebe das Objekt. Nach begangener Tat entfernten sich die Täter unerkannt. Wie viel Beutegut entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei führt die laufenden Ermittlungen.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden

Aktenzeichen: 0042929

