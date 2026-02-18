PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbruch

Sollstedt (ots)

Wie am Dienstagabend bekannt wurde, kam es in der Ernst-Thälmann-Straße in Sollstedt zu einem Kellereinbruch. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag,14 Uhr, bis Dienstag,15.10 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zu dem Gebäude. Im weiteren Verlauf begaben sich die Einbrecher in die Kellerräume. Hier machten sie sich an einem Kellerabteil zu schaffen. Nachdem das Abteil geöffnet werden konnte, durchsuchten die Diebe dieses. Anschließend nahmen die unbekannten Täter verschiedene Getränke, Elektrogeräte sowie Andenken aus vergangenen Tagen an sich und entfernten sich unerkannt. Der Wert des Beuteguts beträgt mehrere hundert Euro. Durch die Tat entstand nach jetzigen Kenntnissen kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

