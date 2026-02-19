Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wiederholte Zechprellerei

Nordhausen (ots)

Am Mittwochabend kam es erneut zu einem Fall der Zechprellerei in Nordhausen. Durch eine 38-jährige Frau wurden Lokalitäten in der Kranichstraße und Am Alten Tor aufgesucht. Die Täterin bestellte in den Gastronomiebetrieben Getränke und Speisen. Als sie dann die verzehrten Lebensmittel bezahlten sollte, gab die Frau an, dass sie kein Geld habe und daher nicht Rechnung begleichen könnte. Insgesamt wurden Speisen und Getränke im Wert eines mittleren zweistelligen Betrags konsumiert. Durch die Polizei wurde in der weiteren Folge eine Strafanzeige wegen des Betrugs eingeleitet.

