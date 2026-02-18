PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Leinefelde (ots)

In Leinefelde kam es auf der Beethovenstraße am Dienstagnachmittag zu Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ersten Erkenntnissen zu Folge, befuhr ein Fahrzeugführer besagte Straße aus Richtung Kellerstraße kommend. Aus noch ungeklärter Ursache kam dann der 87-jährige Mann von seiner Fahrspur ab und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Trotz des Hupens der Fahrerin in besagter Gegenspur kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision wurde der 87-Jährige verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Zusammenstoß entstanden unfallbedingte Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
