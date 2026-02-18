LPI-NDH: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Sollstedt (ots) - Wie am Dienstagabend bekannt wurde, kam es in der Ernst-Thälmann-Straße in Sollstedt zu einem Kellereinbruch. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag,14 Uhr, bis Dienstag,15.10 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zu dem Gebäude. Im weiteren Verlauf begaben sich die Einbrecher in die Kellerräume. Hier machten sie sich an einem Kellerabteil zu schaffen. Nachdem das Abteil geöffnet werden konnte, ...

