Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrerin bei Auffahrunfall verletzt
Teistungen (ots)
Ein Autofahrer war am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 247 aus Richtung Ferna kommend in Fahrtrichtung Teistungen unterwegs. Als er nach links in Richtung Hundeshagen abbiegen wollte und die Geschwindigkeit verringerte, fuhr die nachfolgende Autofahrerin auf. Die Autofahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war vorübergehend voll gesperrt.
