LPI-NDH: Fahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Großfurra (ots) - Am Dienstagmorgen kam es in der Schachtstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lastkraftwagen und einem Linienbus. Der vorausfahrende Bus beabsichtigte sein Fahrzeug auf der Fahrbahn zu wenden. Hierzu verlangsamte er die Fahrt und scherte entsprechend nach links aus. Der nachfolgende Lkw setzte in diesem Moment zum Überholen an und kollidierte mit dem Linienbaus, der glücklicherweise ...

mehr