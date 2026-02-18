PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall führt zu Verkehrsbehinderungen

Eigenrieden (ots)

Am Dienstag kam es gegen 16.15 Uhr im Bereich der Bundesstraße 249 zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer verließ ein Tankstellengelände in Eigenrieden, um auf die Bundesstraße in Richtung Katharinenberg aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug, welches auf der B 249 in Richtung Katharinenberg unterwegs war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 14:32

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

    Liebenrode (ots) - Am Dienstagmittag kam es auf der Bundesstraße 243 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen zu Folge, befuhren beide Fahrer die Bundesstraße 243 in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe des Abzweigs Liebenrode wollte dann ein Fahrzeugführer nach links abbiegen. Hierbei kam es aus derzeit ungeklärten Umständen zu einem Zusammenstoß mit dem im Gegenverkehr befindlichen ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:13

    LPI-NDH: Lastkraftwagen und Linienbus kollidieren miteinander

    Großfurra (ots) - Am Dienstagmorgen kam es in der Schachtstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lastkraftwagen und einem Linienbus. Der vorausfahrende Bus beabsichtigte sein Fahrzeug auf der Fahrbahn zu wenden. Hierzu verlangsamte er die Fahrt und scherte entsprechend nach links aus. Der nachfolgende Lkw setzte in diesem Moment zum Überholen an und kollidierte mit dem Linienbaus, der glücklicherweise ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:12

    LPI-NDH: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn - zwei Personen verletzt

    Friedrichsrode (ots) - In der Ortslage von Friedrichsrode begegneten sich am Dienstag gegen 08.35 Uhr ein Zustellfahrzeug und ein Firmenfahrzeug. Beide Transporter waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und in umliegende Kliniken gebracht. Nach ersten Ermittlungen geriet einer der Fahrzeuge auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen, sodass es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren