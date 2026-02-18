Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall führt zu Verkehrsbehinderungen

Eigenrieden (ots)

Am Dienstag kam es gegen 16.15 Uhr im Bereich der Bundesstraße 249 zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer verließ ein Tankstellengelände in Eigenrieden, um auf die Bundesstraße in Richtung Katharinenberg aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug, welches auf der B 249 in Richtung Katharinenberg unterwegs war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell