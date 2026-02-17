Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn - zwei Personen verletzt

Friedrichsrode (ots)

In der Ortslage von Friedrichsrode begegneten sich am Dienstag gegen 08.35 Uhr ein Zustellfahrzeug und ein Firmenfahrzeug. Beide Transporter waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und in umliegende Kliniken gebracht.

Nach ersten Ermittlungen geriet einer der Fahrzeuge auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen, sodass es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Transporter kam. Bis etwa 10 Uhr kam es an der Unfallstelle zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell