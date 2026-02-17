Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Liebenrode (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der Bundesstraße 243 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen zu Folge, befuhren beide Fahrer die Bundesstraße 243 in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe des Abzweigs Liebenrode wollte dann ein Fahrzeugführer nach links abbiegen. Hierbei kam es aus derzeit ungeklärten Umständen zu einem Zusammenstoß mit dem im Gegenverkehr befindlichen Kraftfahrzeug. Durch die Wucht der Kollision wurden Insassen aus beiden Fahrzeugen verletzt und mussten folglich in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 243 für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell