Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lastkraftwagen und Linienbus kollidieren miteinander

Großfurra (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Schachtstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lastkraftwagen und einem Linienbus. Der vorausfahrende Bus beabsichtigte sein Fahrzeug auf der Fahrbahn zu wenden. Hierzu verlangsamte er die Fahrt und scherte entsprechend nach links aus. Der nachfolgende Lkw setzte in diesem Moment zum Überholen an und kollidierte mit dem Linienbaus, der glücklicherweise keine Fahrgäste beherbergte. Hierbei wurde der Bereich der Fahrerkabine erheblich beschädigt und der Fahrzeugführer verletzt. Bis zur Bergung des Busses kam es an der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

