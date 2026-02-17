PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Raser aus Umgehungsstraße ertappt

Dingelstädt (ots)

Am Montag betrieb die Landespolizeiinspektion Nordhausen auf der Bundesstraße 247, zwischen den Anschlussstellen Dingelstädt Nord und -Süd eine Geschwindigkeitsmessstelle. Im Kontrollzeitraum von etwa 5 h passierten etwa 450 Fahrzeug die Kontrollstelle. Hiervon waren mehr als 30 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Neun von ihnen erwarten in den kommenden Wochen einen Bußgeldbescheid und Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Ein Audifahrer hatte es besonders eilig. Er passierte die Messstelle mit mehr als 170 Km/h und wird neben der Eintragung im Verkehrssünderregister und einem hohen Bußgeld auch seinen Führerschein abgeben müssen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

