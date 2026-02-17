Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Wohnung - Zeugen gesucht

Bad Langensalza (ots)

In der vergangenen Nacht verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gutenbergstraße. Der oder die Täter entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag und verursachten einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 6.50 Uhr. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Zeugen, die etwas bemerkt haben, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0041073

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell