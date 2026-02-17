PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrugsmasche durch falsche Polizisten

Mühlhausen (ots)

Am Montagnachmittag kam es in Mühlhausen zu vermehrten betrügerischen Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Die unbekannten Täter gaben sich als Beamte der Kriminalpolizei, oftmals aber als ein "Oberkommissar Ackermann" aus, und teilten gegenüber den geschädigten Anrufern mit, dass derzeit eine Vielzahl von Einbrüchen in der Nachbarschaft stattfinden würden. Zumeist war hier auch die Rede von sogenannten Diebesbanden, welche ihr Unwesen treiben würden. Anschließend wurden die Anrufer durch die angeblichen Kriminalbeamten nach Wertgegenständen ausgefragt. Abschließend wurde das Angebot unterbreitet, besagte Wertgegenstände persönlich abzuholen. Derzeit reagierten alle geschädigten Anrufer geistesgegenwärtig, informierten die Polizei und gingen nicht auf die Forderungen der Betrüger ein.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor der Betrugsmasche durch sogenannte falsche Polizeibeamte. Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein. Seien Sie misstrauisch und beenden Sie derartige Telefonate umgehend. Die örtliche Polizei steht Ihnen bei Fragen und Zweifeln jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

