Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angebranntes Essen aber kein Brand

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montagabend kam es in einer kirchlichen Einrichtung in dem Pater-Kentenich-Weg in Heilbad Heiligenstadt zu einer starken Rauchentwicklung. Folglich wurden umgehend Feuerwehr- und Rettungskräfte sowie die Polizei zum vermeintlichen Brandort entsandt. Durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Ein auf dem Herd vergessenes Essen löste eine sogenannte Fettverbrennung aus, welche letztlich zu der starken Rauchentwicklung führte. Ein Feuer entstand glücklicher Weise nicht. Dennoch entstand durch die Verrußung ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Speisen niemals unbeaufsichtigt auf dem Herd stehen zu lassen. Unbeaufsichtigtes Kochen ist eine häufige Ursache in Wohnungs- oder Wohnhausbrände.

