Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer flüchtet nach Beinahekollision

Schlotheim (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich in Schlotheim ein Beinaheunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Fahrer. Im Bereich des Hohenberger Hofes begegneten sich die beiden Verkehrsteilnehmer. Hierbei kamen sie sich gefährlich nah, sodass der Radfahrer ausweichen musste, mit dem Fahrrad zu Fall kam und sich verletzte. Der Autofahrer, der vermutlich mit einem schwarzen Minivan des Herstellers Volkswagen fuhr, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln wegen Verkehrsunfallflucht und dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Hinweise zum Unfall, dem Verursacherfahrzeug und den Fahrer nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0040901

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell