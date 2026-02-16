Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen - Fahrerin verletzt
Bodenrode-Westhausen (ots)
Eine Autofahrerin befuhr am Montagmorgen, gegen 7.40 Uhr, die Mehlsstraße in Bodenrode-Westhausen, als der Pkw aufgrund von Schneeglätte bergab ins Rutschen geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto kollidierte in weiterer Folge mit dem Heck eines abgestellten Fahrzeuges, welches dadurch gegen die Fassade eines Gebäudes prallte. Die 31-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen, der Hausfassade sowie einem Verkehrszeichen entstanden unfallbedingte Sachschäden.
