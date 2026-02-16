Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Lkw fährt gegen Vordach
Mühlhausen (ots)
In der Wenige Herrengasse in Mühlhausen kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw-Fahrer ein Vordach beschädigte. Der Lkw fuhr zunächst auf der besagten Straße rückwärts und kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit dem Vordach eines Gebäudes. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.
