Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall zwischen zwei Pkw
Grabe (ots)
Am Montagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in der Hauptstraße in Grabe. Beide Fahrzeuge fuhren die Hauptstraße in Richtung der Furthmühle, als der vordere Fahrer verkehrsbedingt halten musste. Aus ungeklärter Ursache fuhr dann der hinter ihm befindliche Fahrzeugführer auf den vor ihm haltenden auf. Aufgrund der Kollision entstand an beiden Pkw unfallbedingter Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.
