Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener E-Scooterfahrer

Nordhausen (ots)

Beamte der Polizei in Nordhausen führten am Sonntagnachmittag eine Verkehrskontrolle am Stresemannring in Nordhausen durch. Kontrolliert wurde hierbei der 49-jährige Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Hierbei ergab der Vortest einen beachtlichen Wert von über 2,4 Promille. Es folgte eine Blutentnahme in einem nahgelegenen Krankenhaus. Die Polizei leitete eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

