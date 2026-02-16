Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Betrunkener E-Scooterfahrer
Nordhausen (ots)
Beamte der Polizei in Nordhausen führten am Sonntagnachmittag eine Verkehrskontrolle am Stresemannring in Nordhausen durch. Kontrolliert wurde hierbei der 49-jährige Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Hierbei ergab der Vortest einen beachtlichen Wert von über 2,4 Promille. Es folgte eine Blutentnahme in einem nahgelegenen Krankenhaus. Die Polizei leitete eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr ein.
