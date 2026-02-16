Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrszeichen beschmiert

Nordhausen (ots)

Durch unbekannte Täter wurde in der Straße Van-der-Foehr-Damm in Nordhausen ein Verkehrsschild mit einem Hakenkreuz beschmiert. Hierbei wurde das verfassungsfeindliche Symbol mit grüner Farbe auf dem Umleitungsschild angebracht. Unterhalb des Hakenkreuzes wurde weiterhin eine Zahlenkombination gesprüht. Wann die unbekannten Schmierfinken sich an dem Schild zu schaffen machten, kann nicht gesagt werden. Durch die Verkehrstechnik wurde das Verkehrszeichen noch am Sonntag getauscht.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0039698

