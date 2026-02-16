PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrszeichen beschmiert

Nordhausen (ots)

Durch unbekannte Täter wurde in der Straße Van-der-Foehr-Damm in Nordhausen ein Verkehrsschild mit einem Hakenkreuz beschmiert. Hierbei wurde das verfassungsfeindliche Symbol mit grüner Farbe auf dem Umleitungsschild angebracht. Unterhalb des Hakenkreuzes wurde weiterhin eine Zahlenkombination gesprüht. Wann die unbekannten Schmierfinken sich an dem Schild zu schaffen machten, kann nicht gesagt werden. Durch die Verkehrstechnik wurde das Verkehrszeichen noch am Sonntag getauscht.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0039698

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 08:41

    LPI-NDH: Lack zerkratzt und Reifen zerstochen

    Nordhausen (ots) - Wie am vergangenen Sonntag bekannt wurde, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Grimmelallee in Nordhausen. In dem Zeitraum von Samstag, gegen 15 Uhr, auf den folgenden Sonntag, gegen 12 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einem Opel zu gewaltsam zu schaffen. Hierbei zerkratzen die Unbekannten den Lack und zerstachen einen Vorderreifen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:18

    LPI-NDH: Straftaten

    Eichsfeldkreis (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 12.02.2026, 16:00 Uhr bin Freitag, 13.02.2026, 14:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße in Heiligenstadt ein blaues E-Bike der Markre "Haibike" im Wert von ca. 750,-EUR. Am Donnerstag dem 12.02.2026 gegen 12:00 Uhr erhielt ein 58 jähriger Geschädigter einen Anruf seiner Bank. Bei dieser wurde ein, angeblich vom Geschädigten unterzeichneter ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:04

    LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

    Eichsfeldkreis (ots) - Am Freitag dem 13.02.2026 gegen 19:00 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW, Mercedes Vito die Landstraße von Birkungen in Richtung Reifenstein. Dabei stieß er mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Dabei wurde das Tier verletzt und musste durch den Jagdausübungsberechtigten erlöst werden. Am PKW entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Am Freitag dem 13.02.2026 gegen 08:30 Uhr teilte die Fahrerin eines PKW Opel telefonisch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren