Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeldkreis (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 12.02.2026, 16:00 Uhr bin Freitag, 13.02.2026, 14:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße in Heiligenstadt ein blaues E-Bike der Markre "Haibike" im Wert von ca. 750,-EUR.

Am Donnerstag dem 12.02.2026 gegen 12:00 Uhr erhielt ein 58 jähriger Geschädigter einen Anruf seiner Bank. Bei dieser wurde ein, angeblich vom Geschädigten unterzeichneter Überweisungsträger in fünfstelliger Höhe abgegeben. Es stellte sich heraus, dass der Geschädigte den Beleg nicht autorisiert hatte und die Unterschrift gefälscht wurde. Zu einer Überweisung kam es zum Glück nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

