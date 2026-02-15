PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am Samstag dem 14.02.2026 gegen 18:00 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW die Kreistraße zwischen Beuren und Beinrode. Dabei stieß er mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Das Tier flüchtete nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung. Am PKW entstand Sachschaden.

Auf der Kreistraße zwischen Uder und Lutter stieß der Fahrer eines PKW Ford am Sonntag dem 15.02.206 gegen 02:30 Uhr mit einem Reh zusammen. Dabei wurde der PKW beschädigt, das Reh flüchtete in unbekannte Richtung.

Am Freitag dem 13.02.2026 gegen 23:46 UIhr wurde in der Mozartstraße in Leinefelde die Fahrerin eines E-Scooters kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die Fahrerin ihren Roller unter Einfluß von Betäubungsmitteln führte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls unter Betäubungsmitteleinfluß stand der Fahrer eines PKW BMW der am Freitag dem 13.02.2026 gegen 23:10 Uhr in der Einsteinstraße in Leinefelde kontrolliert wurde. Auch bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Freitag dem 13.02.2026 gegen 22:20 Uhr stieß der Fahrer eines PKW Opel in der Dr. Tüffers-Straße in Leinefelde gegen einen geparkten PKW VW Polo. Dabei wurden an beiden PKW die Außenspiegel beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren