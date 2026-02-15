Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Moped mit falschem Versicherungskennzeichen
Ebeleben (ots)
Am Freitagabend wurde im Stadtgebiet von Ebeleben der Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 17-Jährige seine Simson im öffentlichen Verkehrsraum nutzte, ohne diese versichert zu haben. Um nach außen hin eine ordnungsgemäße Versicherung vorzutäuschen, nutzte er das Versicherungskennzeichen eines anderen Kleinkraftrades, das er auf sich versichert hatte. Ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.
