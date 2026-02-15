Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in leerstehendem Bahnhofsgebäude gelegt

Greußen (ots)

Am Freitagabend, um 17:45 Uhr, wurde der Polizei von der Rettungsleitstelle eine unklare Rauchentwicklung in einem leerstehenden Nebengebäude in der Bahnhofstraße gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen brachen unbekannte Täter durch Zerstören von OSB-Platten in das leerstehende alte Bahnhofsgebäude ein, rissen dort Dielen aus dem Fußboden, schichteten diese zusammen und zündeten den Haufen dann mit Papier und vermutlich einer Spraydose unter Zuhilfenahme einer Zündquelle an. Hierbei wurde offenbar die Spraydose in der Folge zur Explosion gebracht. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell