Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Topf auf dem Herd vergessen

Sondershausen (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei von der Rettungsleitstelle in der Straße der Freundschaft eine Rauchentwicklung in einer Wohnung gemeldet. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass durch die Mieterin der Wohnung der Herd in Betrieb genommen wurde, um in einem Topf Essen zuzubereiten. In der Folge verließ die Frau die Wohnung, wobei die erwachsene Tochter mit einer kognitiven Beeinträchtigung, in der Wohnung zurückgelassen wurde. Das Essen auf dem Herd brannte an, was in der Folge zu einer starken Verrauchung der Wohnung führte. Die Tochter erlitt durch den Rauch eine Rauchgasintoxikation. Dem Bruder der Geschädigten gelang es, bei Bemerken des Vorfalls, seine Schwester aus der Wohnung zu bringen und den Topf in der Badewanne abzulöschen. Durch die Feuerwehr musste der Hausflur ausgiebig gelüftet werden. Weiterer Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell