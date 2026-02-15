PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Topf auf dem Herd vergessen

Sondershausen (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei von der Rettungsleitstelle in der Straße der Freundschaft eine Rauchentwicklung in einer Wohnung gemeldet. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass durch die Mieterin der Wohnung der Herd in Betrieb genommen wurde, um in einem Topf Essen zuzubereiten. In der Folge verließ die Frau die Wohnung, wobei die erwachsene Tochter mit einer kognitiven Beeinträchtigung, in der Wohnung zurückgelassen wurde. Das Essen auf dem Herd brannte an, was in der Folge zu einer starken Verrauchung der Wohnung führte. Die Tochter erlitt durch den Rauch eine Rauchgasintoxikation. Dem Bruder der Geschädigten gelang es, bei Bemerken des Vorfalls, seine Schwester aus der Wohnung zu bringen und den Topf in der Badewanne abzulöschen. Durch die Feuerwehr musste der Hausflur ausgiebig gelüftet werden. Weiterer Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 09:30

    LPI-NDH: Moped mit falschem Versicherungskennzeichen

    Ebeleben (ots) - Am Freitagabend wurde im Stadtgebiet von Ebeleben der Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 17-Jährige seine Simson im öffentlichen Verkehrsraum nutzte, ohne diese versichert zu haben. Um nach außen hin eine ordnungsgemäße Versicherung vorzutäuschen, nutzte er das Versicherungskennzeichen eines anderen Kleinkraftrades, ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 09:27

    LPI-NDH: Feuer in leerstehendem Bahnhofsgebäude gelegt

    Greußen (ots) - Am Freitagabend, um 17:45 Uhr, wurde der Polizei von der Rettungsleitstelle eine unklare Rauchentwicklung in einem leerstehenden Nebengebäude in der Bahnhofstraße gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen brachen unbekannte Täter durch Zerstören von OSB-Platten in das leerstehende alte Bahnhofsgebäude ein, rissen dort Dielen aus dem Fußboden, ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 09:25

    LPI-NDH: Angriff auf Polizeibeamte

    Mühlhausen (ots) - Am Samstagabend, dem 14.02.26 kam es gegen 20:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Mühlhausen, Feldstraße zu einem Polizeieinsatz. Während die Polizeibeamten vor Ort medizinische Maßnahmen bei einer unbeteiligten Person unterstützen und auf den Rettungsdienst warteten, näherte sich ein zunächst unbeteiligter 16- jähriger Jugendlicher den Einsatzkräften. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Maßnahmen nicht zu stören und Abstand zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren