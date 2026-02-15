PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Sondershausen (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes die Erfurter Straße in Richtung August-Bebel-Straße. In einer Rechtskurve fuhr er aufgrund eines bisher ungeklärten medizinischen Zwischenfalls geradeaus in den Gegenverkehr. Hier stieß der Pkw Mercedes mit einem entgegenkommenden Pkw VW zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerseite des VW so stark beschädigt, dass die Feuerwehr diese aufbrechen musste, um die Fahrzeugführerin aus dem Auto zu befreien. Die beiden Unfallbeteiligten wurden zur ambulanten Behandlung ins KMG Klinikum nach Sondershausen verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 30.000,- EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 09:37

    LPI-NDH: Topf auf dem Herd vergessen

    Sondershausen (ots) - Am Samstagabend wurde der Polizei von der Rettungsleitstelle in der Straße der Freundschaft eine Rauchentwicklung in einer Wohnung gemeldet. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass durch die Mieterin der Wohnung der Herd in Betrieb genommen wurde, um in einem Topf Essen zuzubereiten. In der Folge verließ die Frau die Wohnung, wobei die erwachsene Tochter mit einer kognitiven Beeinträchtigung, in der ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 09:30

    LPI-NDH: Moped mit falschem Versicherungskennzeichen

    Ebeleben (ots) - Am Freitagabend wurde im Stadtgebiet von Ebeleben der Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 17-Jährige seine Simson im öffentlichen Verkehrsraum nutzte, ohne diese versichert zu haben. Um nach außen hin eine ordnungsgemäße Versicherung vorzutäuschen, nutzte er das Versicherungskennzeichen eines anderen Kleinkraftrades, ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 09:27

    LPI-NDH: Feuer in leerstehendem Bahnhofsgebäude gelegt

    Greußen (ots) - Am Freitagabend, um 17:45 Uhr, wurde der Polizei von der Rettungsleitstelle eine unklare Rauchentwicklung in einem leerstehenden Nebengebäude in der Bahnhofstraße gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen brachen unbekannte Täter durch Zerstören von OSB-Platten in das leerstehende alte Bahnhofsgebäude ein, rissen dort Dielen aus dem Fußboden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren