Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Sondershausen (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes die Erfurter Straße in Richtung August-Bebel-Straße. In einer Rechtskurve fuhr er aufgrund eines bisher ungeklärten medizinischen Zwischenfalls geradeaus in den Gegenverkehr. Hier stieß der Pkw Mercedes mit einem entgegenkommenden Pkw VW zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerseite des VW so stark beschädigt, dass die Feuerwehr diese aufbrechen musste, um die Fahrzeugführerin aus dem Auto zu befreien. Die beiden Unfallbeteiligten wurden zur ambulanten Behandlung ins KMG Klinikum nach Sondershausen verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 30.000,- EUR.

