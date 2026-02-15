PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am Freitag dem 13.02.2026 gegen 19:00 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW, Mercedes Vito die Landstraße von Birkungen in Richtung Reifenstein. Dabei stieß er mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Dabei wurde das Tier verletzt und musste durch den Jagdausübungsberechtigten erlöst werden. Am PKW entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Am Freitag dem 13.02.2026 gegen 08:30 Uhr teilte die Fahrerin eines PKW Opel telefonisch mit, dass sie bereits am 11.02.2026 gegen 17:00 Uhr auf der L 1074, Ortsumfahrung einem Wildtier ausweichen musste und dabei in die Leitplanke gefahren ist. Dabei wurden die Schutzplanke sowie der PKW der Fahrerin beschädigt. Nach dem Unfall fuhr sie jedoch nach Hause ohne den Schaden zu melden. Gegen die Fahrerin wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
  • 15.02.2026 – 09:45

    LPI-NDH: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Reinsdorf (ots) - Am Samstagabend wurde eine 40-jährige Fahrerin eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese fiel den Beamten auf, da das Kleinstfahrzeug eine Geschwindigkeit von mehr als 40km/h erreichte. Die Überprüfung ergab zudem, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Daraufhin wurde eine ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 09:43

    LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

    Eichsfeldkreis (ots) - Am Samstag dem 14.02.2026 gegen 18:00 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW die Kreistraße zwischen Beuren und Beinrode. Dabei stieß er mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Das Tier flüchtete nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung. Am PKW entstand Sachschaden. Auf der Kreistraße zwischen Uder und Lutter stieß der Fahrer eines PKW Ford am Sonntag dem 15.02.206 gegen 02:30 Uhr mit einem Reh zusammen. Dabei wurde der PKW ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 09:42

    LPI-NDH: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

    Sondershausen (ots) - Am Samstagnachmittag befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes die Erfurter Straße in Richtung August-Bebel-Straße. In einer Rechtskurve fuhr er aufgrund eines bisher ungeklärten medizinischen Zwischenfalls geradeaus in den Gegenverkehr. Hier stieß der Pkw Mercedes mit einem entgegenkommenden Pkw VW zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerseite des VW so stark beschädigt, dass ...

    mehr
