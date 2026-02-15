Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am Freitag dem 13.02.2026 gegen 19:00 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW, Mercedes Vito die Landstraße von Birkungen in Richtung Reifenstein. Dabei stieß er mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Dabei wurde das Tier verletzt und musste durch den Jagdausübungsberechtigten erlöst werden. Am PKW entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Am Freitag dem 13.02.2026 gegen 08:30 Uhr teilte die Fahrerin eines PKW Opel telefonisch mit, dass sie bereits am 11.02.2026 gegen 17:00 Uhr auf der L 1074, Ortsumfahrung einem Wildtier ausweichen musste und dabei in die Leitplanke gefahren ist. Dabei wurden die Schutzplanke sowie der PKW der Fahrerin beschädigt. Nach dem Unfall fuhr sie jedoch nach Hause ohne den Schaden zu melden. Gegen die Fahrerin wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht gefertigt.

