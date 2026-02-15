Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Reinsdorf (ots)

Am Samstagabend wurde eine 40-jährige Fahrerin eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese fiel den Beamten auf, da das Kleinstfahrzeug eine Geschwindigkeit von mehr als 40km/h erreichte. Die Überprüfung ergab zudem, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und im nächstgelegenen Krankenhaus durchgeführt. Der E-Scooter wurde polizeilich sichergestellt. Während der Verkehrskontrolle kam eine weitere weibliche Person hinzu, welche die Maßnahmen der Polizeibeamten erheblich behinderte. Weiterhin beleidigte die Frau die eingesetzten Beamten verbal und zeigte den Mittelfinger. Gegen beide Frauen wurden nun entsprechende Strafverfahren eingeleitet

