Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Winterglätte sorgt für Verkehrsunfall

Ebeleben (ots)

In der Nacht zu Montag war der Fahrer eines Lkw gegen 3 Uhr auf der Bundesstraße 249 zwischen Ebeleben und Gundersleben im Kyffhäuserkreis unterwegs, als er aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Ein herannahender Autofahrer konnte eine Kollision mit dem querstehenden Lkw schließlich nicht mehr verhindern und es kam zum Unfall. Hierbei wurde auch eine Leitplanke beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Bundesstraße war vorübergehend voll gesperrt.

