PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Winterglätte sorgt für Verkehrsunfall

Ebeleben (ots)

In der Nacht zu Montag war der Fahrer eines Lkw gegen 3 Uhr auf der Bundesstraße 249 zwischen Ebeleben und Gundersleben im Kyffhäuserkreis unterwegs, als er aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Ein herannahender Autofahrer konnte eine Kollision mit dem querstehenden Lkw schließlich nicht mehr verhindern und es kam zum Unfall. Hierbei wurde auch eine Leitplanke beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Bundesstraße war vorübergehend voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 08:44

    LPI-NDH: Unfall unter Alkoholeinfluss

    Geisleden (ots) - Am Montagmorgen kam es auf der Hauptstraße in Geisleden auf Höhe des Abzweigs Bodenrode zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw kam hierbei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer kleinen Mauer. Das Fahrzeug setzte durch die Kollision auf dem Mauerwerk auf, sodass ein Weiterfahren unmöglich war. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten ein Atemalkoholtest mit dem Fahrer ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 08:43

    LPI-NDH: Betrunkener E-Scooterfahrer

    Nordhausen (ots) - Beamte der Polizei in Nordhausen führten am Sonntagnachmittag eine Verkehrskontrolle am Stresemannring in Nordhausen durch. Kontrolliert wurde hierbei der 49-jährige Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Hierbei ergab der Vortest einen beachtlichen Wert von über 2,4 Promille. Es folgte eine Blutentnahme in einem nahgelegenen ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 08:41

    LPI-NDH: Verkehrszeichen beschmiert

    Nordhausen (ots) - Durch unbekannte Täter wurde in der Straße Van-der-Foehr-Damm in Nordhausen ein Verkehrsschild mit einem Hakenkreuz beschmiert. Hierbei wurde das verfassungsfeindliche Symbol mit grüner Farbe auf dem Umleitungsschild angebracht. Unterhalb des Hakenkreuzes wurde weiterhin eine Zahlenkombination gesprüht. Wann die unbekannten Schmierfinken sich an dem Schild zu schaffen machten, kann nicht gesagt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren