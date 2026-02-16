Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall unter Alkoholeinfluss

Geisleden (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Hauptstraße in Geisleden auf Höhe des Abzweigs Bodenrode zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw kam hierbei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer kleinen Mauer. Das Fahrzeug setzte durch die Kollision auf dem Mauerwerk auf, sodass ein Weiterfahren unmöglich war. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten ein Atemalkoholtest mit dem Fahrer durchgeführt. Dieser ergab einen Vorwert von 0,7 Promille. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde vor Ort sichergestellt, eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Strafanzeige eingeleitet. Durch den Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Am Fahrzeug und an der Mauer entstanden unfallbedingte Sachschäden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell