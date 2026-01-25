PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an der Spielstätte des SC 1910 Großrosseln führt zu hohem Wildschaden am Rasenplatz

Großrosseln (ots)

Am Samstagmittag wurde die Polizeiinspektion Völklingen von Seiten des SC 1910 Großrosseln über Vandalismus am Fußballplatz in der Straße Zur Nachtweide in Großrosseln in Kenntnis gesetzt.

Wie bei der polizeilichen Tatortaufnahme festgestellt werden konnte, hatten unbekannte in der Nacht ein Loch in einen Maschendrahtzaun am Fußballfeld geschnitten sowie das Kettenschloss eines Zugangstores aufgebrochen und dieses danach geöffnet.

Durch die Tat gelangte anschließend eine Wildschweinrotte auf den Rasenplatz, die dort einen enormen Wühlschaden verursachte und den Platz unbespielbar hinterließ.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 06898-2020 mit der Polizeiiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

