Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 14-jähriger Dariusz MISZKA aus Völklingen vermisst

Völklingen (ots)

Der 14-jährige Dariusz Miszka aus Völklingen ist seit dem 14.01.2026, 21:00 Uhr, von zu Hause abgängig und seitdem vermisst. Letztmalig wurde er am 16.01.2026, gegen 08:00 Uhr, im Bereich Gersweiler, Am Zimmerplatz, gesehen.

Dariusz ist ca. 160 cm groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze braune Haare und trägt vermutlich eine graue Hose, eine schwarze Jacke und graue Schuhe.

Bei Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Völklingen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

