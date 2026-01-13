POL-VK: Rücknahme der Fahndung vom 12.01.2026 nach dem 14-jährigen Dariusz MISZKA UND Löschung des dazugehörigen Bildes der vermissten Person.
Völklingen (Saarland) (ots)
Es wird um Rücknahme der Fahndung der Polizei Völklingen vom 12.01.2026 nach dem 14-jährigen Dariusz MISZKA aus Völklingen UND Löschung des dazugehörigen Bildes der vermissten Person gebeten.
Die Person konnte wohlauf angetroffen werden.
