Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Rücknahme der Fahndung vom 12.01.2026 nach dem 14-jährigen Dariusz MISZKA UND Löschung des dazugehörigen Bildes der vermissten Person.

Völklingen (Saarland) (ots)

Es wird um Rücknahme der Fahndung der Polizei Völklingen vom 12.01.2026 nach dem 14-jährigen Dariusz MISZKA aus Völklingen UND Löschung des dazugehörigen Bildes der vermissten Person gebeten.

Die Person konnte wohlauf angetroffen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell