POL-VK: Sachbeschädigung an PKW
Völklingen-Ludweiler (ots)
Am 11.01.2026 gegen 00:30 Uhr wurde in der Lauterbacher Straße ein Pkw Marke Audi mit NK-Kreiskennung beschädigt, indem durch unbekannte Täter mit einem Gegenstand sowohl auf die Frontscheibe, als auch beide Frontscheinwerfer eingeschlagen wurde. Hinweise auf den oder die Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell