Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw überschlagen - Fahrer alkoholisiert

Immenrode (ots)

Am Montagmorgen löste der sogenannte "Emergency Call" eines Mobiltelefons einen Einsatz für Rettungs- und Polizeikräften aus. Den ersten Informationen zu Folge, kam es auf der Landstraße 2083 zwischen Himmelsberg und Immenrode zu einem Verkehrsunfall, wobei sich ein Pkw überschlug. Aufgrund der Wucht des Unfalls, setzte das Smartphone eines 24-jährigen Fahrers einen Notruf ab. Als dann jedoch die Rettungskräfte inklusive der Polizei an der Unfallstelle ankamen, konnte der Fahrer nicht aufgefunden werden. Es folgte eine intensive Suche nach dem Fahrzeugführer, um nahliegende Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen zu können. Hierbei konnte dann der junge Mann schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Im Rahmen eines Atemalkoholtests ergab sich der Anfangsverdacht dafür, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Folglich wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Strafanzeige eingeleitet.

