LPI-NDH: Mitarbeiter eines Pannenservice bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots)

Wie am Montagmittag bekannt wurde, kam es in dem Marienweg in Nordhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Helfer eines Pannenservice verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zu Folge, wollte der Mitarbeiter des Abschleppunternehmens einen Pkw auf seine Laderampe ziehen. Beim Verladen des Pkw geriet der Abschlepper jedoch selbst ins Rutschen und klemmte den Helfer des Pannenservice zwischen seinem Fahrzeug und dem Pkw ein. Hierbei erlitt der Mitarbeiter Verletzungen und musste in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

