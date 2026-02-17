PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rettungswagen streift Fußgänger

Ershausen (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Provinzialstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Fußgänger. Beim Queren der Fahrbahn streifte der Außenspiegel den 75-Jährigen, welcher zu Fall kam und Schürfwunden erlitt. Er wurde ins nahegelegene Klinikum verbracht, um medizinisch versorgt zu werden. Ein Sachschaden entstand an dem Fahrzeug nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

