Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Rettungswagen streift Fußgänger
Ershausen (ots)
Am Montagnachmittag ereignete sich in der Provinzialstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Fußgänger. Beim Queren der Fahrbahn streifte der Außenspiegel den 75-Jährigen, welcher zu Fall kam und Schürfwunden erlitt. Er wurde ins nahegelegene Klinikum verbracht, um medizinisch versorgt zu werden. Ein Sachschaden entstand an dem Fahrzeug nicht.
