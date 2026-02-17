Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchte Wohnungseinbrüche - Unbekannte scheitern an Wohnungstüren

Mühlhausen (ots)

Am Montag hielten sich mehrere dunkel gekleidet Personen unberechtigt in einem Mehrfamilienhaus An der Unstrut. Gegen 22 Uhr betraten sie das Dachgeschoss des Hauses und machten sich an mehreren Türen zu schaffen, die den Einbruchsversuchen standhielten. Ohne Beutegut verließen die Täter das Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls ein. Hinwiese zur Tat oder den handelnden Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 26037837

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell