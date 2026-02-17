Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gebäude

Nordhausen (ots)

Wie am Montagnachmittag bekannt wurde, kam es am Markt in Nordhausen zu einem Einbruch in ein Gebäude, in dem Nachhilfeunterricht für Schüler angeboten wird. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum von Donnerstag, 16 Uhr, bis Montag, 16.45 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Objekt und entwendeten nach jetzigem Stand ein TV-Gerät im Wert von mehreren hundert Euro. Nach begangener Tat entfernten sich die Diebe unerkannt. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden

Aktenzeichen:0040887

