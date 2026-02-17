PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gebäude

Nordhausen (ots)

Wie am Montagnachmittag bekannt wurde, kam es am Markt in Nordhausen zu einem Einbruch in ein Gebäude, in dem Nachhilfeunterricht für Schüler angeboten wird. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum von Donnerstag, 16 Uhr, bis Montag, 16.45 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Objekt und entwendeten nach jetzigem Stand ein TV-Gerät im Wert von mehreren hundert Euro. Nach begangener Tat entfernten sich die Diebe unerkannt. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden

Aktenzeichen:0040887

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 09:19

    LPI-NDH: Angebranntes Essen aber kein Brand

    Heilbad Heiligenstadt (ots) -   Am Montagabend kam es in einer kirchlichen Einrichtung in dem Pater-Kentenich-Weg in Heilbad Heiligenstadt zu einer starken Rauchentwicklung. Folglich wurden umgehend Feuerwehr- und Rettungskräfte sowie die Polizei zum vermeintlichen Brandort entsandt. Durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Ein auf dem Herd vergessenes Essen löste eine ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 09:16

    LPI-NDH: Rettungswagen streift Fußgänger

    Ershausen (ots) - Am Montagnachmittag ereignete sich in der Provinzialstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Fußgänger. Beim Queren der Fahrbahn streifte der Außenspiegel den 75-Jährigen, welcher zu Fall kam und Schürfwunden erlitt. Er wurde ins nahegelegene Klinikum verbracht, um medizinisch versorgt zu werden. Ein Sachschaden entstand an dem Fahrzeug nicht. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 09:16

    LPI-NDH: Versuchte Wohnungseinbrüche - Unbekannte scheitern an Wohnungstüren

    Mühlhausen (ots) - Am Montag hielten sich mehrere dunkel gekleidet Personen unberechtigt in einem Mehrfamilienhaus An der Unstrut. Gegen 22 Uhr betraten sie das Dachgeschoss des Hauses und machten sich an mehreren Türen zu schaffen, die den Einbruchsversuchen standhielten. Ohne Beutegut verließen die Täter das Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung. Beamte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren