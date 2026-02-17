Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glätteunfall auf der Bundesstraße 247

Aschara (ots)

Gefrierende Nässe führte am Montagmorgen auf der Bundesstraße 247 zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw. Der Fahrzeugführer war mit seinem Gespann auf der besagten Straße aus Richtung Hennigsleben kommend in Richtung Westhausen unterwegs. Plötzlich geriet das Fahrzeug auf Höhe des Kreisverkehrs Aschara aufgrund von Glätte ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Glücklicherweise kamen durch den Vorfall keine Personen zu Schaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeistation Bad Langensalza wurde ein Drogenvortest mit dem Fahrer durchgeführt. Dieser erhärtete zunächst den Verdacht, dass ein Fahren unter Einfluss berauschender Mitteln vorliegen könnte. Eine Blutpobenentnahme wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt.

