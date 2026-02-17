PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Der Fahrer eines Kleinbusses befuhr am Dienstag, gegen 7.30 Uhr, die Straße Kasseler Tor in Richtung Holzweg. Als er nach links in Richtung Petristraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem Pkw, der den Holzweg in Richtung Kasseler Tor befuhr. Der Fahrer des Kleinbusses und die Fahrerin des Pkw erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Vier Personen, die im Kleinbus mitfuhren, blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise 15000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

