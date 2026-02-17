LPI-NDH: Schornsteinbrand endet glimpflich

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Der Fahrer eines Kleinbusses befuhr am Dienstag, gegen 7.30 Uhr, die Straße Kasseler Tor in Richtung Holzweg. Als er nach links in Richtung Petristraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem Pkw, der den Holzweg in Richtung Kasseler Tor befuhr. Der Fahrer des Kleinbusses und die Fahrerin des Pkw erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie kamen zur Behandlung in ein ...

mehr