Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Schornsteinbrand endet glimpflich
Schimberg (ots)
Polizei und Feuerwehr rückten am Dienstagmorgen zu einem Schornsteinbrand in die Ortslage Schimberg im Eichsfeldkreis aus. Der obere Teil des Schornsteins stand in Vollbrand - doch der Brand endete glücklicherweise glimpflich. Die Wohnräume waren nicht betroffen, ein Sachschaden entstand nicht. Verletzt wurde niemand. Hinsichtlich der Brandursache ergab sich kein Straftatverdacht. Die Einsatzmaßnahmen konnten gegen 9 Uhr beendet werden.
