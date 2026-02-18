Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Zechprellerei
Nordhausen (ots)
Am Dienstagabend besuchte eine 38-jährige Frau einen Imbiss in der Rautenstraße in Nordhausen. In der Lokalität trank die Dame diverse alkoholische Getränke über einen längeren Zeitraum. Als sie dann im weiteren Verlauf aufgefordert wurde, ihre Rechnung zu bezahlen, gab die Frau an, dass sie kein Geld habe. Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten wird nun eine Strafanzeige wegen Betrugs eingeleitet.
