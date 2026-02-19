PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungseinbruch in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in dem Steigerthaler Weg in Nordhausen ein. Zunächst betraten die Einbrecher auf ungeklärte Art und Weise das Grundstück. Anschließend begaben sich die Diebe zu einer Zugangstür und öffneten diese gewaltsam. In der weiteren Folge betraten die Täter das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nachdem die Einbrecher ihre Tat begangen hatten, entfernten sie sich unerkannt. Aussagen zu etwaigem Beutegut kann derzeit nicht getroffen werden und ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden

Aktenzeichen: 0042927

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

