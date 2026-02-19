Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrügerischer Anruf

Sondershausen (ots)

Am Mittwochnachmittag erhielt eine Seniorin aus der Hermann-Danz-Straße in Sondershausen einen betrügerischen Anruf. Unbekannte Täter teilten der Frau mit, dass derzeit eine Vielzahl von Einbrüchen in der Nachbarschaft stattfinden würden. Nach Angaben des Betrügers wurden bereits Diebe festgenommen. Die Polizei hätte nun bei den vermeintlichen Ganoven eine Liste mit dem Namen der Rentnerin aufgefunden. Anschließend erkundigte sich der Anrufer nach Schmuck und Bargeld bei der Frau. Glücklicherweise wurde nachfolgend das Telefonat beendet und es kam zu keiner Übergabe von Wertgegenständen, sodass die Tat im Versuchsstadium endete.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein. Seien Sie misstrauisch und beenden Sie derartige Telefonate umgehend. Die örtliche Polizei steht Ihnen bei Fragen und Zweifeln jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

